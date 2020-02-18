ФСБ показала обыски у готовивших теракты в керченских школах подростков

ФСБ показала обыски у готовивших теракты в крымских школах подростков. Кадры в своем Telegram -канале публикует издание Baza.

На видео показаны самодельные взрывные устройства, которые оснащены поражающими элементами в виде шурупов, а также другое оружие. Один из подростков рассказал сотрудникам ФСБ, что они с приятелем тренировались убивать на животных и издевались над котами. «Одного подожгли растворителем, другого в стенку кинули, третьему по голове дали», — заявил он.

Ранее, 18 февраля, стало известно , что двое подростков из Керчи задержаны за подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Крыма, у них изъяты самодельные бомбы. По данным ФСБ, у задержанных 2003 и 2004 годов рождения при обысках изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ, купленные в интернете.

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