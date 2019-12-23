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Отца керченского стрелка похоронили в безродной могиле

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Отец керченского стрелка Владислава Рослякова Игорь Росляков скончался в больнице после жестокого избиения. Семья похоронила его в общей безродной могиле, пишет «Регион online».

По информации издания, мать Рослякова-старшего не пришла на его похороны и не стала оплачивать их. Остальные родственники не собрали деньги церемонию.

Ранее «Регион online» писал, что с осени 53-летний Игорь Росляков находился в клинике в тяжелом состоянии — он получил серьезную травму головы во время нападения на него грабителя. Источник издания в медицинских кругах отмечал, что после случившегося в керченском колледже мужчина «сдал» позиции и много болел. «Проблемы были и с психикой, и с весом», — говорил собеседник портала.

17 октября 2018 года 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу в учебном заведении и расстрелял попавшихся ему на пути людей. Погибли 20 учеников и преподавателей, десятки пострадали. Сам Росляков застрелился.

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