Стали известны подробности смерти раненной керченским стрелком преподавательницы

Смерть педагога Керченского политехнического колледжа Ольги Грищенко напрямую не связана с ранением, которое она получила во время нападения студента в октябре 2018 года. Об этом «Интерфаксу» сообщили в министерстве образования, науки и молодежи Крыма.

Женщине было больше 60 лет, и, по словам собеседника агентства, у нее были проблемы со здоровьем, «переживания и многое другое». «Все педагоги, все жители Керчи, получили в том числе и психологические травмы. Надо быть немного человечнее в этом вопросе, потому что тема керченской трагедии еще достаточно тяжела для нас всех», — добавили в министерстве.

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Ранее 12 октября сообщалось, что Грищенко стала еще одной жертвой керченского стрелка. Она была ранена во время нападения на колледж и скончалась летом после продолжительного лечения.

17 октября 2018 года 18-летний студент Владислав Росляков устроил бойню в Керченском политехническом колледже: взорвал бомбу и расстрелял попавшихся ему на пути учеников и преподавателей. Погибли 20 человек, десятки пострадали. Сам молодой человек совершил суицид.

По данным Следственного комитета, юноша пошел на преступление, потому что над ним издевались однокурсники за то, что он не мог позволить себе брендовую одежду и одевался на рынке.

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