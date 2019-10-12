Стало известно о новой жертве бойни в колледже Керчи

В результате массового убийства в колледже Керчи, которое произошло в октябре 2018 года, погиб еще один человек. Об этом РИА Новости рассказал исполняющий обязанности директора колледжа Денис Колесник.

Колесник сообщил, что умерла педагог Ольга Николаевна Грищенко, которая была ранена во время нападения. Женщина скончалась после продолжительного лечения. Похороны прошли летом, однако в СМИ об этом не сообщали. Грищенко много лет работала в колледже преподавателем экономики.

Таким образом, жертвами трагедии стал 21 человек, а не 20, как считалось ранее.

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17 октября 2018 года 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу и открыл стрельбу в здании колледжа. Он убил 21 человека и покончил с собой. Еще несколько десятков людей пострадали.

В апреле 2019-го года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Росляков устроил бойню, потому что однокурсники смеялись над тем, что он не может купить себе джинсы дорогих брендов.

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