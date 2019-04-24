Глава СК назвал причины бойни в колледже Керчи

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин выступил с лекцией во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, что стало причиной массовой стрельбы в Керченском технологическом техникуме в октябре 2018 года. Видеозапись выступления опубликована в группе «Лекции профессора А.И. Бастрыкина» во «ВКонтакте».

По мнению Бастрыкина, студент Владислав Росляков совершил преступление из-за унижения, которому он подвергался со стороны однокурсников. Глава СК пояснил, что сверстники смеялись над Росляковым, поскольку он не мог позволить себе купить одежду дорогих брендов.

«В чем причина [случившегося] в Керчи? Унижение на основе разного имущественного положения. <...> Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделках. <...> Он (Владислав Росляков — прим. Ленты.ру) подделывал, покупал на рынке где-то, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе. Вот результат — нашел вариант в интернете, посмотрел, как в американской действительности это произошло», — сказал Бастрыкин.

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В октябре 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что трагедия в Керчи — это результат глобализации. Он отметил, что в интернете есть много сообществ, посвященных «лжегероеям», которые могут быть опасны для людей с неустойчивой психикой.

17 октября четверокурсник Владислав Росляков устроил в своем колледже несколько взрывов, после чего начал расстреливать учащихся и преподавателей, а затем покончил с собой. Погибли 15 студентов, библиотекарь, финансист и четверо учителей. Ранения и травмы получили 70 человек. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).

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