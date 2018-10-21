Керченский стрелок сжег личные вещи перед нападением

Студент Владислав Росляков, устроивший стрельбу и взрывы в керченском политехническом колледже, сжег личные вещи незадолго до нападения. Он уничтожил на пустыре тетради, фотографии, флешки, сим-карту и Библию, сообщает в воскресенье, 21 октября, РЕН ТВ.

Как отмечает телеканал, на месте остались паленые страницы религиозных книг. По данным источников, Росляков закопал на пустыре сейф, содержимое которого пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что похороны студента задерживаются из-за проводимых следственных действий и экспертиз. Место его погребения еще не определено. Решение об этом примут родственники, с ними пока тоже работают следователи.

17 октября четверокурсник произвел в своем колледже несколько взрывов, после чего начал расстреливать учащихся и преподавателей, а потом покончил с собой. Погибли 15 студентов, библиотекарь, финансист и четверо учителей. Ранения и травмы получили 50 человек. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).

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