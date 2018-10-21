Россия
 
Последние новости
«Спартак» уволит главного тренера
Нурмагомедов оказался невезучим
Китайский клон Су-33 сочли лучше оригинала
Трампа прокляли ведьмы
Обезьяны насмерть закидали мужчину кирпичами в Индии
Миллионер согласился обменять супердорогой дом на биткоины
Посетители ночного клуба в США допрыгались и провалились под пол
Российских детей оградят от побуждающей к убийствам информации
Причиной расправы над саудовским журналистом в здании консульства стала паника
Новости партнеров

Керченский стрелок сжег личные вещи перед нападением

Перейти в «Мою Ленту»

Студент Владислав Росляков, устроивший стрельбу и взрывы в керченском политехническом колледже, сжег личные вещи незадолго до нападения. Он уничтожил на пустыре тетради, фотографии, флешки, сим-карту и Библию, сообщает в воскресенье, 21 октября, РЕН ТВ.

Как отмечает телеканал, на месте остались паленые страницы религиозных книг. По данным источников, Росляков закопал на пустыре сейф, содержимое которого пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что похороны студента задерживаются из-за проводимых следственных действий и экспертиз. Место его погребения еще не определено. Решение об этом примут родственники, с ними пока тоже работают следователи.

17 октября четверокурсник произвел в своем колледже несколько взрывов, после чего начал расстреливать учащихся и преподавателей, а потом покончил с собой. Погибли 15 студентов, библиотекарь, финансист и четверо учителей. Ранения и травмы получили 50 человек. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Видео: Керченский убийца закопал сейф на полигоне перед бойней
Власти объяснили задержку с похоронами керченского стрелка
Опровергнуты похороны керченского стрелка на кладбище для безродных
Другие материалы рубрики
Россия00:0319 октября

«Шла политическая бодяга»

В 90-х он написал главный документ страны. Теперь нашлись желающие его изменить
19:1521 октября

В Подмосковье автобус столкнулся с маршруткой

19:4421 октября

Поклонская назвала причину тайной свадьбы

20:4421 октября

Российских детей оградят от побуждающей к убийствам информации

Россия00:0110 октября
Эту девочку еще можно спасти

Дожить до дня рождения

Годовалую Сашу спасет срочная операция на трахее
14:1421 октября

РПЦ констатировала потерю Вселенским патриархом статуса лидера православия

18:2121 октября

В Подмосковье нашли похороненную заживо овчарку

18:4421 октября

Пострадавших при стрельбе в Керчи начали выписывать из больниц

Россия00:0130 сентября
Вася Ложкин «Родина слышит»

«У них у всех на заставках мобильных "Родина слышит"»

Вася Ложкин об экстремизме, силовиках и дураках
12:1121 октября

Горящий металлургический завод во Владикавказе сняли на видео

12:5921 октября

Число пострадавших в колледже в Керчи выросло

18:0121 октября

Михаил Горбачев посчитал выход США из договора о сокращении ракет ошибкой

Россия
«Шла политическая бодяга»
В 90-х он написал главный документ страны. Теперь нашлись желающие его изменить
РПЦ прекращает отношения с Константинополем
Православных россиян лишили святых мест. Все из-за автокефалии Украины
Окунулись в свет
Они сбежали от всех и поселились в сибирской деревне. Теперь им хорошо
В Подмосковье автобус столкнулся с маршруткой
Российских детей оградят от побуждающей к убийствам информации
РПЦ констатировала потерю Вселенским патриархом статуса лидера православия
Пострадавших при стрельбе в Керчи начали выписывать из больниц
Все материалы
Мир
Мухаммад ибн Салман Аль СаудПринц крови
Он убивает родных, тратит миллиарды и скоро станет королем
За расследованием расправы над саудовским журналистом пообещали приглядеть
Пан партизан
Зачем Польша учит своих граждан воевать с Россией
Москва предупредила о военном ответе на разрыв ракетного договора
Трампа прокляли ведьмы
Британия поддержала выход США из ракетного договора
Трамп похвастался «любовными посланиями» Ким Чен Ына
Все материалы
Бывший СССР
Заря незалежности
Как в 90-е украинские националисты создали партию, церковь и штурмовые отряды
Тайные националисты
Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
«Мы должны победить мафиозные группировки»
Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
На Украине анонсировали возвращение в строй самой мощной единицы флота
Украина лишилась 40 процентов боеприпасов
Кандидат в президенты агитировал раздачей наркотиков
Украинские раскольники приписали себе Киево-Печерскую лавру
Все материалы
Экономика
Игра в танчики
Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
Врио губернатора Приморья встретился с Игорем Сечиным
Взяли кэшем
Они обворовали россиян на миллиарды: крупнейшая пирамида последних 20 лет
Money back
Церемония премии Musicbox-2018 закончилась скандалом
Украина получит от МВФ почти 4 миллиарда долларов
Медведев сравнил стоимость американского и российского газа
Центробанк высказался об угрозе изоляции России
Все материалы
Силовые структуры
Генрих СечкинБольшая рыба
Он был вором и получил награду от Брежнева. Его песню «Постой, паровоз» знали все
«Данные из соцсетей могут обеспечить алиби»
Они вычисляют преступников и спасают невиновных. Ум — их главное оружие
«Был тихим, спокойным, ходил сам по себе»
Студент устроил бойню в крымском колледже. Он убивал всех, кого видел
Стало известно происхождение денег на покупку оружия керченским стрелком
Главный инженер завода пустил в цех посторонних перед взрывом
Борец с экстремизмом из МВД насмерть сбил пенсионера
В убийстве женщины-следователя из Подмосковья заподозрили беглеца в Черногорию
Все материалы
Наука и техника
Нечистая сила
Мужики пошли стрелять в лес, но что-то пошло не так — Call of Duty: Black Ops 4
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Раскрыто будущее экспедиции МКС после аварии «Союза»
Раскрыта главная ошибка сборщиков упавшего «Союза»
Раскрыта цена танков в годы Великой Отечественной войны
Американский авианосец впервые за последние почти 30 лет вошел в воды Арктики
Все материалы
Спорт
Теперь по-взрослому
Загитова и Медведева сразятся в новом сезоне. Чья возьмет?
Российскому футболу не хватило Кокорина и Мамаева
«Спартак» уволит главного тренера
Российский теннисист впервые за девять лет выиграл Кубок Кремля
Шарапова потеряет миллионы
«Эль-Класико» впервые за 11 лет пройдет без Месси и Роналду
Падшие короли
Команда Ковальчука на дне НХЛ. Сможет ли он ее спасти?
Все материалы
Культура
Том Йорк«Я страшный зануда, знаю»
Фронтмен Radiohead Том Йорк о саундтреке «Суспирии», славе и смерти жены
Русское краткое
Транс, скины и экстази
«Рисковать ли жизнью своего ребенка ради спасения других?»
Вопреки жене, он сделал нелегкий выбор. Но потом ни разу не пожалел о нем
Шнуров предложил мылить веревки после слов Путина о ядерной войне
Аниту Цой госпитализировали
Лили Аллен обнаженной представила поклонникам альбом «Без стыда»
У лидера группы «Дюна» и его супруги нашли рак
Все материалы
Интернет и СМИ
Красная война
Китай взламывает США по всем фронтам. Следующей может стать Россия
Журналиста пытали и обезглавили прямо в консульстве
В деле замешан саудовский принц. США делают вид, что ничего не случилось
Дерзкий совок
Этот журнал прославлял советские ценности и эротику. А затем бесславно исчез
Причиной расправы над саудовским журналистом в здании консульства стала паника
Секс-кукла произвела фурор на сайте знакомств
Жуткий рассказ о спиритическом сеансе перепугал пользователей сети
Учительница придумала оригинальные оценки и прославилась
Все материалы
Ценности
Меченые
Как выглядят самые жестокие и опасные бандиты Латинской Америки
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Царская дичь
Как Екатерина II развлекалась с фаворитами, пока тысячи россиян умирали в Крыму
Бренд Balenciaga заподозрили в плагиате дизайна с копеечного ароматизатора
Беременная Меган Маркл перестала подчиняться желаниям королевы
Ким Кардашьян снялась с голым мужчиной и опозорила мужа
Ел как мужик
Водка на завтрак и редька в обед. Чем питался Петр I, пока строил империю
Все материалы
Путешествия
Замуж за устрицу
Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Душа просит
Россиян лишили святых мест. Куда теперь ездить молиться?
Собиравшая сына в аэропорт мать подложила ему в сумку ружье
Вылетавший в Москву самолет остановили куропатки
Мощная турбулентность заставила пассажиров истекать кровью в поломанном самолете
Бортпроводник Emirates стащил деньги у пассажиров бизнес-класса
Все материалы
Из жизни
Пей до капли
Птицы-кровососы и уличные медведи на лучших снимках дикой природы
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
«Большинство здесь — приезжие или дети мигрантов»
История россиянки о жизни в Америке
Шестилетняя девочка спасла мать от зверского насилия отца
Большая белая акула напала на серфера и вцепилась ему в руку
Кит Бенни оставил жителей английского города без праздника
Пассажир в метро довел до слез продавщицу цветов и попал на видео
Все материалы
Mercedes A-Class: теперь седан
Какие еще сюрпризы приберегла младшая модель Штутгарта в любимом российском формате?
Видео: самая дорогая Тойота
6 млн рублей за новую роскошную версию Land Cruiser Executive Lounge — почему она столько стоит?
Автомобильные матрешки
Дома на колесах с гаражом для легковушек
Гигантский BMW
12 главных фактов о самом большом кроссовере BMW
Ford показал первое изображение гибридного «Мустанга»
У Tesla Model 3 появилась «дешевая» версия
Ford увеличил тираж суперкара GT из-за высокого спроса
Все материалы
Дом
«Ребенок, любовь — все забыто»
Бедная москвичка нашла мужа с квартирами и дачей. После развода она потеряет все
Партнерский материал
Спокойствие, только спокойствие
Как правильно выбрать дом, чтобы защититься от стресса и жить в комфорте: советуют психологи
Сладкие стены
Эти здания хочется съесть. Но не каждому они по зубам
Квартиры в Новой Москве резко подорожали
Полицейский помог «черным риелторам» и отправился в тюрьму
Мировые инвестиции в недвижимость достигли рекордного значения
Грядушка или очкуры
Выживешь ли ты за МКАД? Пройди тест и узнай
Все материалы