Власти объяснили задержку с похоронами керченского стрелка

Дату похорон керченского стрелка Владислава Рослякова пока нельзя определить из-за проводимых следственных действий. Об этом сообщил РБК заместитель главы администрации Керчи Сергей Шимко.

«На сегодняшний день еще ведутся следственные действия, проводятся соответствующие экспертизы. С родственниками тоже проводятся различные следственные мероприятия», — сказал он.

Также, по его словам, пока не определено место похорон.

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О том, что родители Рослякова пока не обращались за его телом в морг, ранее сообщило РИА Новости со ссылкой на другого заместителя главы администрации города Дилявера Мельгазиева.

В пятницу, 19 октября, в керченской администрации опровергли появившиеся слухи о том, что стрелка похоронили на кладбище для безродных. В тот же день в городе прощались с жертвами бойни.

17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал в учреждении бомбы, расстрелял учеников и учителей и покончил с собой. Погибли 20 человек, пострадали около 50, Росляков в это число не входит. Расследуется уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

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