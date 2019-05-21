Установлены причины бойни в керченском колледже

Власти установили причины инцидента в колледже Керчи, где в октябре прошлого года студент Владислав Росляков расстрелял 20 человек. Об этом во вторник, 21 мая, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в Крыму, передает «Интерфакс».
«Среди них, в том числе, явные недостатки в обеспечении безопасности мест массового пребывания людей», — сказал Патрушев.
После происшествия были сделаны выводы, однако проблема остается актуальной, добавил он и привел в пример недавний инцидент в казанской школе, где школьник попытался захватить одноклассников в заложники.
«Прошу это учесть в своей работе», — обратился Патрушев к участникам совещания.
17 октября 2018 года 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу и открыл стрельбу в здании колледжа. Он убил 20 человек и покончил с собой. Еще несколько десятков людей пострадали.
В апреле 2019-го года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Росляков устроил бойню, потому что однокурсники смеялись над тем, что он не может купить себе джинсы дорогих брендов.