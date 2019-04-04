В России начнут по-новому охранять школы

В школах России введут новую систему мер безопасности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя секретаря Совета безопасности Александра Гребенкина.

По его словам, ведомством разработаны единые требования к охране учебных заведений, в том числе по оборудованию сигнализацией. Они будут указаны в нормативно-правовых актах, которые регулируют госзакупки.

«Критерием отбора частных охранных организаций станет не низкая стоимость, а прежде всего качество предоставляемых услуг, наличие специальной подготовки и технической оснащенности сотрудников охранных предприятий», — рассказал Гребенкин.

Кроме того, новые меры подразумевают увеличение штата школьных психологов и проведение тренингов для учителей «по технологиям профилактики противоправного поведения». Комплекс мер утвержден президентом России Владимиром Путиным.

Гребенкин напомнил, что за последние два года в 18 регионах в школах и колледжах учащиеся совершили 24 атаки с использованием оружия и взрывных устройств, в результате чего погибли 24 человека, в том числе 12 детей, и ранены 99 человек, и добавил, что «главным источником распространения идей экстремизма, культа насилия, а также суицидального поведения среди молодежи является интернет».

В 2018 году в российских учебных заведениях произошли четыре резонансных ЧП — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек), нападение школьника на своего одноклассника с кухонным ножом в Калужской области. В середине октября в Керчи студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже. Погиб 21 человек, пострадали более 50, Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

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