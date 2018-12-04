Принят закон о борьбе с колумбайн-сообществами в сети

Госдума внесла правки в закон о защите информации, позволяющие Роскомнадзору без санкции суда блокировать любой контент, который может склонять детей к опасным для жизни и здоровья действиям, сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 4 декабря.

Законопроект, внесенный в мае группой депутатов во главе с Ириной Яровой и направленный на борьбу с колумбайн-сообществами в сети, принят в третьем окончательном чтении. «Мы должны понимать, что речь идет о колоссальном объеме информации преступного содержания, которое имеет целью причинение вреда жизни и здоровью ребенка», — отмечала она.

Документ также ликвидировал существовавший до сих пор суточный срок исполнения решения о блокировке попавшего под запрет ресурса. Владелец сайта обязан будет прекратить доступ к нему сразу же после получения информации от провайдера.

Содержащие признанный опасным контент страницы при этом удалять не позволят, чтобы с ними работали правоохранительные органы в целях сбора доказательств.

В сентябре сообщалось, что предложенный Яровой законопроект поддержали в правительстве.

С начала 2018 года произошло четыре резонансных нападения на российские учебные заведения, совершенные несовершеннолетними, от которых в общей сложности пострадали 73 человека. Наиболее трагичным стало ЧП в Керчи, где студент четвертого курса устроил взрывы и стрельбу в колледже. Из-за его действий погиб 21 человек.

Ряд нападений в октябре были предотвращены сотрудниками ФСБ.

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