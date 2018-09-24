Школьников-колумбайнеров приравняли к преступникам

Правительство России поддержало законопроект заместителя председателя Государственной Думы Ирины Яровой о защите детей от «колумбайн-сообществ». Об этом сообщает пресс-служба депутата.
По словам Яровой, «инициатива направлена на пресечение информационного доступа преступника к общению с детьми», которое ведется «в смертельно опасных для детей сообществах».
В проекте закона предлагается не удалять интернет-страницы групп в соцсети, а прекращать к ним доступ — по мнению парламентария, это позволит органам следствия и полиции собрать доказательства для расследования. Кроме того, предлагается сократить сроки для принятия мер с трех суток до одного дня.
Проект поддержали Роскомнадзор, Минкомсвязи, МВД, Минюст, Генеральная прокуратура, Следственный комитет и министерство просвещения.
В апреле башкирский девятиклассник ранил ножом одноклассницу и педагога, после чего поджег класс. Подросток был подписан на сообщества «колумбайнеров» во «ВКонтакте» — субкультуры школьников, которые вдохновляются поступком американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, устроивших расправу над учениками школы «Колумбайн» (штат Колорадо) 20 апреля 1999 года. Ее жертвами стали 13 человек.