В ФСБ отреагировали на обвинения в подготовке спецназа для убийств за рубежом

Фонд ветеранов отряда специального назначения ФСБ «Вымпел», который в ряде СМИ связали с убийством чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, занимается только благотворительной работой. Таким образом на обвинения журналистов отреагировал президент ассоциации спецподразделения «Вымпел» Валерий Попов, передает «Интерфакс».

По его словам, указанная организация непричастна к подготовке спецназа для убийств за рубежом. «Фонд мы этот знаем, никакой подготовкой он заниматься не может. Это просто ветеранская организация, она занимается благотворительностью, детьми», — пояснил Попов.

Он также подчеркнул, что если бы к убийству Хангошвили действительно привлекались бы бойцы «Вымпела», никто бы ни о чем не догадывался. «Это все дилетантство, кто-то хочет выдать операцию за работу "Вымпела", какая-то провокация», — добавил Попов.

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Ранее почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров назвал сообщения СМИ провокацией и заявил, что в представленном расследовании нет никаких доказательств того, что вероятный убийца Хангошвили связан с российскими спецслужбами.

До этого журналисты британской группы Bellingcat, немецкого журнала Der Spiegel и российского издания The Insider выпустили совместное расследование, в котором сообщалось, что Вадим Красиков, подозреваемый немецкой прокуратурой в убийстве Хангошвили, часто созванивался с главой фонда ветеранов отряда специального назначения ФСБ «Вымпел» Эдуардом Бендерским, тренировался на базе спецназа ФСБ, часто бывал в Центре специального назначения ФСБ и Антитеррористическом центре ФСБ на проспекте Вернадского в Москве.

Хангошвили был убит выстрелом в голову в берлинском парке. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего россиянина. В Германии его заподозрили в связях с российскими спецслужбами. В МИД России назвали такие предположения домыслами и призвали дождаться окончания расследования. На фоне убийства разгорелся дипломатический скандал, и Германия 4 декабря 2019-го объявила о высылке из страны двух сотрудников российского посольства.

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