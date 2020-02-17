Появились подробности о связи возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ

Вадим Красиков, подозреваемый немецкой прокуратурой в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, часто созванивался с главой фонда ветеранов отряда специального назначения ФСБ «Вымпел» Эдуардом Бендерским, тренировался на базе спецназа ФСБ, а также часто бывал в Центре специального назначения ФСБ и Антитеррористическом центре ФСБ на проспекте Вернадского в Москве. Об этом говорится в совместном расследовании британской группы Bellingcat, немецкого журнала Der Spiegel и российского издания The Insider.

Авторы расследования нашли номер телефона, которым Красиков пользовался до убийства в Берлине Хангошвили, называемого одним из приближенных к лидерам боевиков Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову. После этого они получили данные о звонках и установили реальный мобильный номер Красикова. По данным расследователей, обвиняемый Германией в преступлении постоянно поддерживал связь с ФСБ и готовился к операции по ликвидации Хангошвили.

В материалах журналистов говорится, что операцию начали планировать в марте 2019 года. Чаще всего Красиков разговаривал с Бендерским — не менее 20 раз. Последний их разговор состоялся 13 августа — за три дня до отъезда в Париж, откуда подозреваемый отправился в Варшаву, затем в Берлин. Кроме того, за три недели до своего отъезда Красиков часто созванивался еще с тремя сотрудниками «Вымпела». Расследователи считают, что они помогали в финальном этапе подготовки убийства Хангошвили.

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С помощью данных о звонках также удалось установить несколько точек, где телефон Красикова часто регистрировался в сети — тренировочная база спецназа ФСБ в поселке Аверкиево, Центр специального назначения ФСБ в Балашихе и Антитеррористический центр ФСБ на проспекте Вернадского в Москве. В комментарии «Радио Свобода» один из авторов расследования уточнил, что Красиков жил на тренировочной базе четыре дня незадолго до отъезда в Берлин.

О том, что подозреваемый в убийстве Хангошвили ранее служил в отряде «Вымпел», сообщалось в начале декабря 2019 года. Отмечалось, что Красиков в 2007 году якобы участвовал в убийстве в Карелии местного депутата и бизнесмена Юрия Козлова. В «Вымпеле» в свою очередь заявили, что отряд последние 20 лет не имеет никакого отношения к «мероприятиям и событиям» за пределами страны.

Хангошвили был убит выстрелом в голову в парке Берлина. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего россиянина. В Германии его заподозрили в связях с российскими спецслужбами. В МИД России назвали такие предположения домыслами и призвали дождаться окончания расследования. На фоне убийства разгорелся дипломатический скандал, и Германия 4 декабря 2019-го объявила о высылке из страны двух сотрудников российского посольства.

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