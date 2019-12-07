В «Вымпеле» прокомментировали данные об убийстве Хангошвили спецназовцем

Отряд специального назначения «Вымпел» ФСБ России последние 20 лет не имеет никакого отношения к «мероприятиям и событиям» за пределами страны. Так ветеран «Вымпела», полковник запаса ФСБ Валерий Киселев прокомментировал данные о том, что к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине причастен один из бывших бойцов отряда, пишет НСН.

По его словам, спецслужбы СССР перестали использовать метод физического устранения врага еще с 1951 года, этот же принцип сохраняется и после распада Советского Союза. «Такое могло бы быть, если все расписано как в хорошем фантастическом боевике, — надо же как-то объяснять, что произошло. А то, что так случилось в этой жизни (что был убит Хангошвили — прим. «Ленты.ру»), — наверное, показатель того, что Бог правильно определяет свою позицию по отношению к добру и злу. Хангошвили — явно враг, и страны, и народа», — сказал Киселев.

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Ранее «Новая газета» сообщила, что Вадим Красиков, которого Генпрокуратура ФРГ обвиняет в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, ранее служил в отряде специального назначения ФСБ «Вымпел». По информации газеты, в 2007 году он якобы участвовал в убийстве в Карелии местного депутата и бизнесмена Юрия Козлова. Тогда вместе со сбежавшим от следствия Красиковым были замечены двое соучастников, которые, как выяснилось позднее, на момент совершения преступления служили в «Вымпеле».

23 августа Хангошвили, называемый одним из приближенных к лидерам боевиков Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову, был убит выстрелом в голову в парке Берлина. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего россиянина. В Германии его заподозрили в связях с российскими спецслужбами. В МИД России назвали такие предположения домыслами и призвали дождаться окончания расследования.

На фоне убийства разгорелся дипломатический скандал и Германия 4 декабря объявила о высылке из страны двух сотрудников российского посольства.

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