Кадырова заподозрили в причастности к убийству соратника Басаева

Немецкое издание Bild в своей статье предположило, что руководитель Чечни Рамзан Кадыров может быть причастен к убийству бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили — таким образом он якобы решил «отомстить за смерть отца». Перевод материала приводит InoPressa.

Авторы статьи отмечают, что Хангошвили, который считается соратником лидера боевиков Шамиля Басаева, погиб в берлинском Тиргартене 23 августа — в день рождения Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы Чечни.

«Ахмат Кадыров был убит в Грозном в мае 2004 года в результате теракта с использованием взрывного устройства (...) Ответственность за убийство взял на себя лидер чеченских повстанцев Шамиль Басаев», — указано в материале.

Журналисты предположили, что спустя 15 лет Рамзан Кадыров отомстил за убийство отца. В статье приводятся другие факты связи смерти Хангошвили с Грозным: псевдоним, который в России якобы вписали в поддельный паспорт наемного убийцы (Соколов), является фамилией одного убитого в Чечне российского капитана.

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«По информации Bild, в настоящий момент спецслужбы проверяют, не отправили ли Кадыров и российская военная разведка ГРУ в Европу других убийц под кодовыми именами убитых в Чечне "героев войны", чтобы убить живущих в эмиграции бывших чеченских повстанцев», — указано в материале.

Гражданин Грузии чеченского происхождения Хангошвили находился в разработке сотрудников Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии с 2008 года. Сотрудники ЦПЭ длительное время пытались установить, где он скрывается.

23 августа Хангошвили, называемый одним из приближенных к лидерам боевиков Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову, был убит выстрелом в голову в парке Берлина. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего россиянина. В Германии его заподозрили в связях с российскими спецслужбами. В МИД России назвали такие предположения домыслами и призвали дождаться окончания расследования.

4 декабря МИД Германии объявил о высылке из страны двух сотрудников посольства России. Канцлер Ангела Меркель объяснила это недостаточной помощью Москвы в расследовании убийства.

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