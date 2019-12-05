Обнародованы кадры с убитым соратником Басаева

В сети появилась видеозапись с участием убитого в августе в Германии бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, можно увидеть его в окружении вооруженных людей в масках и камуфляже.

По данным «Известий», на записи запечатлено собрание полевых командиров боевиков летом 2004 года. Встреча прошла в лесу до нападения террористов на Ингушетию, в результате которого 98 человек погибли, а 113 получили ранения.

Ранее 5 декабря сообщалось, что Хангошвили был посланником ближневосточных террористов. Он выстроил и поддерживал контакт между бандформированиями чеченского подполья и террористическими организациями Ближнего Востока и Северного Кавказа, став их эмиссаром в регионе.

Кроме того, Хангошвили контролировал подготовку террористов-смертников. По заданию террористических организаций планировал теракты в густонаселенных районах Северного Кавказа в отношении силовиков, представителей органов власти и их семей. При этом сам полевой командир в боевых действиях в Чечне активного участия не принимал.

Хангошвили находился в разработке сотрудников Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии с 2008 года. Сотрудники ЦПЭ длительное время пытались установить, где он скрывается.

23 августа гражданин Грузии чеченского происхождения Хангошвили, называемый одним из приближенных к лидерам боевиков Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову, был убит выстрелом в голову в парке Берлина. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего россиянина. В Германии его заподозрили в связях с российскими спецслужбами. В МИД России назвали такие предположения домыслами и призвали дождаться окончания расследования.

4 декабря МИД Германии объявил о высылке из страны двух сотрудников посольства России. Канцлер Ангела Меркель объяснила это недостаточной помощью Москвы в расследовании убийства.

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