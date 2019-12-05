Убитый соратник Басаева готовил смертников и теракты в отношении силовиков

Убитый в августе в Германии бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили был посланником ближневосточных террористов. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, Хангошвили выстроил и поддерживал контакт между бандформированиями чеченского подполья и террористическими организациями Ближнего Востока и Северного Кавказа, став их эмиссаром в регионе.

Кроме того, Хангошвили контролировал подготовку террористов-смертников. По заданию террористических организаций планировал теракты в густонаселенных районах Северного Кавказа в отношении силовиков, представителей органов власти и их семей. При этом сам полевой командир в боевых действиях в Чечне активного участия не принимал.

5 декабря сообщалось, что Хангошвили находился в разработке сотрудников Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии с 2008 года. Сотрудники ЦПЭ длительное время пытались установить, где он скрывается.

23 августа гражданин Грузии чеченского происхождения Хангошвили, называемых одним из приближенных к лидерам боевиков Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову, был убит выстрелом в голову в парке Берлина. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего россиянина. В Германии его заподозрили в связях с российскими спецслужбами. В МИД России назвали такие предположения домыслами и призвали дождаться окончания расследования.

4 декабря МИД Германии объявил о высылке из страны двух сотрудников посольства России. Канцлер Ангела Меркель объяснила это недостаточной помощью Москвы в расследовании убийства.

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