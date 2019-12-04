Стало известно о прошлом убитого в Германии соратника Басаева

Бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили, убитый в августе в Германии, находился в международном розыске с 2016 года и был причастен к ряду террористических актов в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.

По информации источника, в международный розыск Хангошвили объявила Грузия, гражданином которой он являлся. Также он возглавлял незаконное вооруженное формирование, которое было создано для организации и проведения терактов на территории Ингушетии в 2003-2004 годах, по приказу лидера боевиков Шамиля Басаева.

23 августа в парке Берлина был застрелен в голову гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили, которого называли одним из приближенных к лидерам боевиков Аслану Масхадову и Шамилю Басаеву. По подозрению в убийстве был задержан 49-летний россиянин. В Германии его заподозрили в связях со спецслужбами РФ. В российском МИД окрестили такие предположения домыслами и призвали дождаться окончания расследования.

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