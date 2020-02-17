Связь возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ опровергли

Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком. Об этом заявил почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, передает «Интерфакс».

По его словам, в расследовании нет доказательств связи российских спецслужб с вероятным убийцей Хангошвили, которого называют одним из приближенных к лидерам боевиков Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову.

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«Это фейк-новости, нашли граждан, которые были в этой стране и которые якобы служили в подразделении "Вымпел" или были как-то связаны с ним. Никто не подтверждает, что они действительно имеют отношению к "Вымпелу" и являлись офицерами», — сказал Гончаров.

Ранее журналисты британской группы Bellingcat, немецкого журнала Der Spiegel и российского издания The Insider выпустили совместное расследование, в котором сообщалось, что Вадим Красиков, подозреваемый немецкой прокуратурой в убийстве Хангошвили, часто созванивался с главой фонда ветеранов отряда специального назначения ФСБ «Вымпел» Эдуардом Бендерским, тренировался на базе спецназа ФСБ, а также часто бывал в Центре специального назначения ФСБ и Антитеррористическом центре ФСБ на проспекте Вернадского в Москве.

Хангошвили был убит выстрелом в голову в парке Берлина. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего россиянина. В Германии его заподозрили в связях с российскими спецслужбами. В МИД России назвали такие предположения домыслами и призвали дождаться окончания расследования. На фоне убийства разгорелся дипломатический скандал, и Германия 4 декабря 2019-го объявила о высылке из страны двух сотрудников российского посольства.

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