Подозреваемого в убийстве соратника Басаева арестовали повторно

Федеральная прокуратура Германии повторно арестовала российского гражданина, подозреваемого в убийстве бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает Berliner Morgenpost.

Новый ордер на арест россиянина Вадима К. (по другим данным, Вадим С.) выдали по делу об убийстве соратника Шамиля Басаева и нарушении закона об обороте оружия. Благодаря этой мере германские силовики смогут повторно допросить предполагаемого убийцу. Сейчас он находится в заключении в Берлине, его планируется перевезти в Федеральную судебную палату в Карлсруэ.

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4 декабря 2019 года МИД Германии объявил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства. Это произошло в связи с делом об убийстве Хангошвили. Власти Германии считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности госорганов России или Чеченской Республики к убийству. В Кремле обвинения отвергают.

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила решение о высылке российских дипломатов недостаточной помощью Москвы в расследовании. Россия назвала эти действия безосновательными и ответила зеркальной мерой.

Хангошвили воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году его объявили в розыск по подозрению в терроризме. Как сообщается, боевик поддерживал террористическую организацию «Имарат Кавказ» (запрещена в России).

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