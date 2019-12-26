Высланного из Берлина российского дипломата назвали шпионом ГРУ

Второго российского дипломата, которого Германия выслала из страны и объявила персоной нон грата, зовут Андрей Комаров, он является военным разведчиком ГРУ (Главного управления Генштаба). Его личность была раскрыта немецким таблоидом Bild.
Издание сообщает, что «агент Путина» переехал в Берлин вместе со своей женой в 2017 году, всего на три месяца позже другого высланного дипломата Евгения Суцкого. Также в тексте указано, что Комаров числился атташе в российском посольстве.
Его выследили по неоплаченному парковочному билету, датированному 2015 годом. Утверждается, что штраф ему отправили по адресу Хорошевское шоссе, 76Б — там находится принадлежащее ГРУ здание.
Якобы известно, что Комаров работал на ГРУ в 2015 и 2016 годах. Bild не обнаружил его личных фотографий или других сведений в интернете: по их мнению, это говорит о засекреченности его личности.
17 декабря издание раскрыло личность первого российского дипломата, высланного из Берлина. Утверждалось, что его зовут Евгений Суцкий, он является военным разведчиком ГРУ. Сообщалось, что в Берлине высланный сотрудник занимал должность заместителя военного атташе. Он якобы должен был лоббировать реализацию проекта «Северный поток-2», вербуя немецких чиновников.
4 декабря МИД Германии объявил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства. Это произошло в связи с делом об убийстве в Берлине бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили. Власти Германии считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Чеченской Республики к убийству. В Кремле обвинения отвергают.
Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила решение о высылке российских дипломатов недостаточной помощью Москвы в расследовании. Россия назвала эти действия безосновательными и ответила зеркальной мерой.