Раскрыта личность высланного из Германии российского «дипломата-разведчика ГРУ»

Одного из российских дипломатов, которых Германия выслала из страны и объявила персоной нон грата, зовут Евгений Суцкий, он является военным разведчиком ГРУ (Главного управления Генштаба). Его личность была раскрыта таблоидом Bild.
Сообщается, что в Берлине высланный сотрудник занимал должность заместителя военного атташе. Он якобы должен был лоббировать реализацию проекта «Северный поток-2», вербуя немецких чиновников.
Суцкий родился в 1984 году в городе Гуково Ростовской области, в 21 год он переехал в Москву, где учился в горном университете. Не позднее 2008 года он перешел в академию российской военной службы. Суцкий работал в берлинском диппредставительстве с 2017 года. Спецслужбы вели за ним наблюдение с июля 2019 года. Предположительно, он смог через бывшего кандидата от партии ХДС в бундестаг Салахдина Кобана познакомиться с членом фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Иоахимом Пфайффером, который занимается экономическими вопросами. При этом последний отрицает связь с Суцким.
4 декабря МИД Германии объявил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства. Это произошло в связи с делом об убийстве в Берлине бывшего чеченского командира. Власти Германии считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Чеченской Республики к убийству. В Кремле обвинения отвергают. Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила решение о высылке российских дипломатов недостаточной помощью Москвы в расследовании. Россия ответила зеркальной мерой.