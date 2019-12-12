Германия отреагировала на высылку своих дипломатов из России

Германский МИД посчитал, что ответные меры России по высылке дипломатов неоправданны. Об этом сообщает ТАСС.

Берлин отреагировал на сегодняшнее заявление Москвы, посчитав высылку двух немецких дипломатов «неверным сигналом». «Федеральное правительство с сожалением принимает к сведению решение российского правительства объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в Москве. Оно посылает неверный сигнал и является неоправданным», — заявили в МИД ФРГ.

Ранее в России сообщили о высылке двух немецких дипломатов. Это стало зеркальным ответом Берлину: 4 декабря в МИД Германии сообщили, что двое сотрудников посольства России будут высланы из столицы. Дипломаты объявлены персонами нон грата.

Зелимхан Хангошвили был убит выстрелом в голову 23 августа. Правоохранительные органы ФРГ считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Чеченской Республики к убийству. Российская сторона отрицает эти заявления.

Хангошвили воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году он был объявлен в розыск по подозрению в терроризме. Сообщается, что он поддерживал террористическую организацию «Имарат Кавказ» (запрещена в России).

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