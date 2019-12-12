МИД вызвал посла Германии из-за высылки российских дипломатов

Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр вызван в Министерство иностранных дел России, где ему огласят ответные меры на высылку из ФРГ российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС.

«Вызван, для оглашения ответных мер», — ответил собеседник агентства на вопрос о визите посла. Известно, что он запланирован на 12 декабря, но точное время не сообщается.

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10 декабря российский президент Владимир Путин выразил мнение, что инцидент, из-за которого выслали дипломатов, не испортит российско-германские отношения, несмотря на зеркальные меры России.

В начале декабря МИД Германии объявил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства. Это произошло в связи с делом об убийстве в Берлине бывшего чеченского террориста Зелимхана Хангошвили, который воевал против России на стороне боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова.

Власти Германии считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Чеченской Республики к убийству. В Кремле обвинения отвергают. Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила решение о высылке российских дипломатов недостаточной помощью Москвы в расследовании.

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