Меркель и Путин обсудили убийство соратника Басаева

Во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина обсуждалась тема убийства в Берлине гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков. Об этом глава немецкого правительства заявила на пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате», передает ТАСС.

«Я ясно дала понять, что мы ожидаем кооперации от России», — подчеркнула Меркель. Она указала, что от Москвы хотят получить имеющуюся у нее информацию о произошедшем. В настоящее же время Генпрокуратура Германии располагает лишь подозрениями, а не чем-либо большим.

Ранее Путин сообщил, что убитый в столице Германии человек был одним из организаторов взрывов в метро Москвы. «Это боевик, очень жесткий и кровавый человек», — добавил президент. По его словам, дело об убийстве не ухудшит отношения между Россией и Германией.

4 декабря в германском МИД сообщили, что двое сотрудников посольства России будут высланы из Берлина. Дипломаты объявлены персонами нон грата.

Это произошло в связи с делом об убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в столице Германии. Правоохранительные органы ФРГ считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Чеченской Республики к убийству. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имеет к этому отношения.

23 августа Зелимхан Хангошвили был убит выстрелом в голову. Он воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году он был объявлен в розыск по подозрению в терроризме. Сообщается, что Хангошвили поддерживал террористическую организацию «Имарат Кавказ» (запрещена в России).

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