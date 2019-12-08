Подозреваемый в убийстве соратника Масхадова запросил убежище в Германии

Россиянин, подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине, попросил политического убежища в Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

Отмечается, что это ходатайство может увеличить шансы на то, что россиянин расскажет следователям о мотивах своих действий и возможном заказчике. Также подозреваемый должен объяснить, почему он считает, что его жизнь находится в опасности.

Агентство добавляет, что в правительстве Германии опровергли эту информацию. По их данным, в ведомстве по вопросам миграции и беженцев нет ходатайства об убежище от подозреваемого по делу об убийстве соратника президента самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова.

Гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа в одном из берлинских парков в районе Моабит. Преступник приблизился к нему на велосипеде, выстрелил в голову из пистолета с глушителем и попытался скрыться. Вскоре по подозрению в совершении убийства полиция задержала 49-летнего россиянина.

По словам представителей чеченских диаспор в Турции, Франции и Германии, Хангошвили был одним из приближенных лидера чеченских боевиков Шамиля Басаева и президента самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова. Отмечалось, что убитый в период чеченской войны был командиром одной из групп, в которой числилось 50-60 бойцов.

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