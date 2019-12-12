Россия вышлет двух немецких дипломатов

Россия объявит персонами нон грата двух работников немецкого посольства в Германии. Их обяжут покинуть страну в течение семи дней. Об этом стало известно после короткого визита посла ФРГ в российский МИД, сообщает ТАСС.

Высылка немецких дипломатов — зеркальная мера в ответ на такой же шаг немецких властей. Для того, чтобы объявить об этой мере, 12 декабря в российское дипломатическое ведомство вызвали посла Гезу Андреаса фон Гайра. Встреча с ним продлилась всего 20 минут. Сообщается, что он отказался общаться с журналистами, собравшимися у здания МИД.

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10 декабря российский президент Владимир Путин выразил мнение, что инцидент, из-за которого выслали дипломатов, не испортит российско-германские отношения, несмотря на зеркальные меры России.

В начале декабря МИД Германии объявил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства. Это произошло в связи с делом об убийстве в Берлине бывшего чеченского террориста Зелимхана Хангошвили, который воевал против России на стороне боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова.

Власти Германии считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Чеченской Республики к убийству. В Кремле обвинения отвергают. Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила решение о высылке российских дипломатов недостаточной помощью Москвы в расследовании.

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