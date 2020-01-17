Россия ответила Германии на заявления об убитом в Берлине соратнике Басаева

Министерство иностранных дел России ответило на заявления властей Германии о расследовании убийства соратника Шамиля Басаева, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Ответы на соответствующие вопросы журналистов опубликованы на сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что заявления представителей ФРГ о том, что российская сторона недостаточно содействовала расследованию убийства террориста, не соответствует действительности. «Контакты по этому делу осуществлялись с конца августа 2019 года по партнерским каналам, установленным между спецслужбами России и Германии», — говорится в публикации.

Там же сказано, что Россия поднимала вопрос о выдаче Хангошвили, но взаимопонимания с немецкой стороной по этому поводу не возникло. Российские дипломаты призвали Берлин вернуться к практическому взаимодействию, чтобы совместно эффективно бороться с международным терроризмом.

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МИД понадеялся, что ФРГ «воздержится от дальнейшей медийно-пропагандистской и политической эскалации», которая грозит привести к осложнению в отношениях двух стран.

4 декабря МИД Германии объявил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства. Это произошло в связи с делом об убийстве в Берлине бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили. Власти Германии считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности госорганов России или Чеченской Республики к убийству. В Кремле обвинения отвергают.

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила решение о высылке российских дипломатов недостаточной помощью Москвы в расследовании. Россия назвала эти действия безосновательными и ответила зеркальной мерой.

Хангошвили воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году его объявили в розыск по подозрению в терроризме. Как сообщается, боевик поддерживал террористическую организацию «Имарат Кавказ» (запрещена в России).

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