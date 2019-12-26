Россия заявила о поздних запросах Германии по убийству соратника Басаева

Германия запрашивала Россию о помощи по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, однако сделала это только в декабре. Об этом заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Могу официально подтвердить», что запросы об оказании правовой помощи были адресованы 6 и 10 декабря, указала дипломат. Она подчеркнула, что «сделано это было уже после необоснованного решения об объявлении персонами нон грата сотрудников посольства в Берлине». В то же время контакты между правоохранительными органами и спецслужбами двух стран в связи с этим делом шли с августа, добавила Захарова.

В начале декабря Германия объявила персонами нон гранта двух российских дипломатов. В Берлине утверждают, что неоднократно просили помощи в расследовании убийства Хангошвили у Москвы, однако она не предоставляла какой-либо информации. В ответ Россия приняла зеркальные меры и выслала двух немецких дипломатов.

Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа в Берлине. По мнению властей ФРГ, к преступлению причастны государственные органы России или Чеченской Республики.

Хангошвили воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году его объявили в розыск по подозрению в терроризме. Как сообщается, боевик поддерживал террористическую организацию «Имарат Кавказ» (запрещена в России).

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