Кадыров прокомментировал убийство соратника Басаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Его слова приводит «Грозный-информ».

Кадыров заявил, что Хангошвили убили свои же люди, когда он перестал быть им нужен. «Это их внутренние разборки, нас это не касается. Он у нас не живет давно. По-моему, он гражданин Грузии, а не наш гражданин», — отметил чеченский лидер.

Он также назвал Хангошвили преступником и добавил, что «на одного террориста меньше стало». Кадыров также призвал западные страны не заниматься болтологией, а доказать свои обвинения в его адрес на деле.

Ранее в декабре немецкое издание Bild в своей статье предположило, что руководитель Чечни может быть причастен к убийству Зелимхана Хангошвили. Авторы статьи указали, что Хангошвили, который считается соратником лидера боевиков Шамиля Басаева, погиб в берлинском Тиргартене 23 августа — в день рождения Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы Чечни.

23 августа Хангошвили, называемый одним из приближенных к лидерам боевиков Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову, был убит выстрелом в голову в парке Берлина. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего россиянина. В Германии его заподозрили в связях с российскими спецслужбами. В МИД России назвали такие предположения домыслами и призвали дождаться окончания расследования.

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