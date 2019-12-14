В Германии прокомментировали версию России о розыске убитого сторонника Басаева

Министерство иностранных дел Германии отреагировало на заявление российской стороны о том, что Москва направляла Берлину просьбу об экстрадиции убитого в конце лета Зелимхана Хангошвили. Об этом в интервью телеканалу ZDF рассказал глава МИД Хайко Маас.

Министр назвал версию Россию странной, добавив, что в Германию не поступала просьба об экстрадиции Хангошвили и объяснение возможной угрозы, исходившей от него. «Все это делается сейчас задним числом. Это звучит как оправдание [преступления]», — подчеркнул он.

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4 декабря Германия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Россия ответила зеркальными мерами. Российский президент Владимир Путин указал, что Москва неоднократно ставила перед Берлином вопрос о выдаче Хангошвили, однако понимания стороны не нашли.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине выстрелом в голову 23 августа. Правоохранительные органы ФРГ считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Чеченской Республики к убийству. Российская сторона отрицает эти заявления.

Хангошвили воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году он был объявлен в розыск по подозрению в терроризме. Сообщается, что он поддерживал террористическую организацию «Имарат Кавказ» (запрещена в России).

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