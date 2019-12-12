Немецкий депутат раскритиковал власти за санкции против России

Немецкий депутат Вальдемар Гердт раскритиковал правительство за антироссийские санкции, введенные в связи с убийством Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом он заявил в беседе с «360».

По его словам, Берлин специально втянули в конфликт с Москвой из-за запуска «Северного потока-2». «Для того чтобы понять, чьих рук это дело, надо просто поразмыслить, кому это выгодно. (...) Стыдно за наше правительство, которое как послушная собачонка выполняет команду "апорт"», — сказал Гердт.

Он добавил, что власти Германии втягивают страну в крупные конфликты и такая внешняя политика угрожает безопасности страны.

4 декабря в МИД Германии сообщили, что двое сотрудников посольства России будут высланы из Берлина. Дипломаты объявлены персонами нон грата. Российская сторона ответила зеркально, объявив о высылке двух немецких дипломатов 12 декабря.

Зелимхан Хангошвили был убит выстрелом в голову 23 августа. Правоохранительные органы ФРГ считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Чеченской Республики к убийству. Российская сторона отрицает эти заявления.

Хангошвили воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году он был объявлен в розыск по подозрению в терроризме. Сообщается, что он поддерживал террористическую организацию «Имарат Кавказ» (запрещена в России).

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