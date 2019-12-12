В МИД России рассказали о розыске убитого в Берлине сторонника Басаева

Германия знала, что Москва разыскивала убитого в Берлине гражданина Грузии. Об этом на брифинге рассказала представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Она заявила, что обсуждала это с правоохранительными органами ФРГ. Захарова подчеркнула, что все детали процедуры оформления розыска и прочая информация находятся у следователей. Так она ответила на вопрос о том, направляла ли Москва запрос об экстрадиции Хангошвили.

Также представитель МИД прокомментировала высылку двух немецких дипломатов из Москвы. «Мы еще не выслали двух сотрудников посольства ФРГ, мы просто вызвали их и предупредили об ответных мерах», — отметила Захарова. По ее словам, дипломаты должны покинуть российскую столицу в течение недели.

4 декабря в МИД Германии сообщили, что двое сотрудников посольства России будут высланы из Берлина. Дипломаты объявлены персонами нон грата. Российская сторона ответила зеркально, объявив о высылке двух немецких дипломатов 12 декабря.

Зелимхан Хангошвили был убит выстрелом в голову 23 августа. Правоохранительные органы ФРГ считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Чеченской Республики к убийству. Российская сторона отрицает эти заявления.

Хангошвили воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году он был объявлен в розыск по подозрению в терроризме. Сообщается, что он поддерживал террористическую организацию «Имарат Кавказ» (запрещена в России). В 2015 году он получил убежище в ФРГ.

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