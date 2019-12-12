Кремль назвал высылку немецких дипломатов «вынужденной мерой взаимности»

Высылка из России двух немецких дипломатов является «вынужденной мерой взаимности», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 12 декабря.

Он указал на безосновательный характер решения Берлина, который ранее выслал российских дипломатов. В то же время Песков выразил надежду на то, что ответные меры с российской стороны не станут негативным фактором для дальнейшего конструктивного диалога с ФРГ.

Ранее в четверг российское внешнеполитическое ведомство анонсировало высылку из страны двух работников немецкого посольства. Их объявят персонами нон грата, в течение недели они должны будут уехать.

В начале декабря МИД Германии объявил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства. Это произошло в связи с делом об убийстве 23 августа в Берлине бывшего чеченского террориста Зелимхана Хангошвили, который воевал против России на стороне боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова.

Как сообщил президент России Владимир Путин, убитый был одним из организаторов взрывов в метро Москвы, и российская сторона добивалась его выдачи.

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