Путин ответил на вопрос об убийстве соратника Басаева в Германии

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что Москва не подавала запрос немецкой стороне о выдаче бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого 23 августа в Берлине. Трансляцию ведет канал «Россия 24» в YouTube.

Глава государства ответил на вопрос немецкого журналиста о разных данных, поступающих из Москвы и Берлина по этому поводу. Так, глава московского офиса журнала Spiegel отметил, что Путин по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже заявил, что российская сторона уже многократно ставила вопрос о выдаче Хангошвили, однако в Берлине опровергают эту информацию.

«Официального запроса через Генпрокуратуру действительно не было, поскольку наши органы посчитали это бессмысленным», — сказал президент.

Также Путин сравнил убийство Хангошвили с делом в отношении братьев Царнаевых, признанных виновными в совершении теракта на Бостонском марафоне в 2013 году. «Мы в свое время предупреждали американцев о братьях Царнаевых, они нас проигнорировали просто. А те совершили теракт в Бостоне. А у вас такие бандиты гуляют по Берлину», — добавил он.

Ранее в декабре Германия объявила персонами нон гранта двух российских дипломатов. В Берлине утверждают, что неоднократно просили помощи в расследовании убийства Хангошвили у Москвы, однако она не предоставляла какой-либо информации. В ответ Россия приняла зеркальные меры и сообщила о высылке двух немецких дипломатов. Российский президент Владимир Путин напомнил, что Германии неоднократно поступал вопрос о выдаче Хангошвили, однако результатов это не принесло.

Зелимхан Хангошвили был убит выстрелом в голову 23 августа в Берлине. По мнению ФРГ, к преступлению причастны государственные органы России или Чеченской Республики.

Хангошвили воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году его объявили в розыск по подозрению в терроризме. Как сообщается, боевик поддерживал террористическую организацию «Имарат Кавказ» (запрещена в России).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!