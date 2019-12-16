Германия направляла запросы в Россию об убийстве соратника Басаева

Власти Германии неоднократно направляли запросы в высокие инстанции России по поводу убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

По его словам, запросы направляли в том числе в ГРУ, Службу внешней разведки (СВР), администрацию президента, а также посольство России в Берлине.

Ранее в декабре Германия объявила персонами нон гранта двух российских дипломатов. В Берлине утверждают, что неоднократно просили помощи в расследовании убийства Хангошвили у Москвы, однако она не предоставляла какой-либо информации. В ответ Россия приняла зеркальные меры и сообщила о высылке двух немецких дипломатов. Российский президент Владимир Путин напомнил, что Германии неоднократно поступал вопрос о выдаче Хангошвили, однако безрезультатно.

Зелимхан Хангошвили был убит выстрелом в голову 23 августа в Берлине. По мнению ФРГ, к преступлению причастны государственные органы России или Чеченской Республики.

Хангошвили воевал против России на стороне чеченских боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году его объявили в розыск по подозрению в терроризме. Как сообщается, боевик поддерживал террористическую организацию «Имарат Кавказ» (запрещена в России).

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