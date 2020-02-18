ФСБ задержала подростков за подготовку терактов в школах Крыма

Двое подростков из Керчи задержаны за подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Крыма, у них изъяты самодельные бомбы. Об этом во вторник, 18 февраля, со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, у задержанных 2003 и 2004 годов рождения при обысках изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ, купленные в интернете.

При этом, отметили в спецслужбе, «пробные» взрывные устройства задержанные испытывали на домашних животных.

Накануне сообщалось, что в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемия Кызласова.

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