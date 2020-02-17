ФСБ задержала гендиректора особой экономической зоны «Титановая долина»

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемия Кызласова. Об этом в понедельник, 17 февраля, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, Кызласова задержали с поличным при получении взятки. Скорее всего, ему предъявят обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупного размере»).

При этом в пресс-службе «Титановой долины», уточняет газета, рассказали, что о задержании Кызласова им ничего неизвестно: в течение дня он был на рабочих совещаниях.

«Титановая долина» — особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Свердловской области. Приоритетные отраслевые направления ОЭЗ: аэрокосмическая отрасль, изделия из титана, машиностроение любых отраслей.

Ранее в феврале в Карачаево-Черкесии районный прокурор стала фигуранткой уголовного дела за дачу взятки сотруднику ФСБ. Женщина была задержана с поличным при передаче 300 тысяч рублей сотруднику регионального управления ФСБ за покровительство.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru