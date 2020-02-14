Российского прокурора поймали при передаче взятки сотруднику ФСБ

В Карачаево-Черкесии районный прокурор стала фигуранткой уголовного дела за дачу взятки сотруднику ФСБ. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете России (СКР).

«Прокурор одного из районов республики была задержана с поличным при передаче 300 тысяч рублей сотруднику регионального управления ФСБ. Женщина давала ему взятку за общее покровительство по службе», — расcказал официальный представитель СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье «дача взятки в крупном размере», решается вопрос об избрании меры пресечения.

От других комментариев в СКР воздержались.

Вместе с тем источник в правоохранительных органах республики сообщил «Ленте.ру», что задержана 58-летний прокурор Урупского района Карачаево-Черкесской Республики, старший советник юстиции Елена Тверитнева. «Она сама стала инициатором передачи взятки, но сотрудник ФСБ, к которому она обратилась с коррупционным предложением, немедленно доложил руководству — и все переговоры шли под контролем. Женщина надеялась на помощь и поддержку в связи с возможным перемещением на другую должность», — рассказал собеседник редакции.

Ранее в феврале сообщалось, что в Москве следователь по особо важным делам, лейтенант юстиции попался сотрудникам ФСБ на взятке в четыре миллиона рублей. По данным следствия, деньги предназначались за непривлечение к уголовной ответственности должностного лица в рамках находящегося в производстве уголовного дела.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru