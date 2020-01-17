Главу МВД Коми арестовали за взятку

В Сыктывкаре суд арестовал главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, подозреваемого во взяточничестве. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает ТАСС.

Судья Валентина Трофимова удовлетворила ходатайство следователя, избрав Половникову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. По версии следствия, летом 2017 года он получил взятку не менее 25 миллионов рублей. По неофициальной информации, деньги предназначались министру за непривлечение человека к уголовной ответственности.

Главу МВД Коми задержали 16 января по материалам ФСБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Половников не признал вину в совершении преступления.

Виктора Половникова назначили главой управления МВД по республике в 2015 году. С ноября 2011 года он занимал должность замначальника управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу. В советское время был награжден медалью «За отличную службу по охране общественного порядка».

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