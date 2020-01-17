Силовые структуры
 
Последние новости
Зеленский отказался поддержать отставку премьер-министра
Появились новые данные о формировании правительства Мишустина
Умер самый маленький в мире человек
«Руки-базуки» сразился с бывшим заключенным
Появились подробности допроса Дурова с пристрастием
Новый iPhone станет мощнее компьютеров
Tesla построит завод рядом с немецким заповедником
Россия ответила Польше на обвинение в переписывании истории
Российский турагент заменил поход в храм ликеро-водочным заводом и пошел под суд
Российский олигарх бросил вызов Финляндии из-за санкций США
Новости партнеров

Главу МВД Коми арестовали за взятку

Перейти в «Мою Ленту»
Виктор Половников
Виктор Половников

В Сыктывкаре суд арестовал главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, подозреваемого во взяточничестве. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает ТАСС.

Судья Валентина Трофимова удовлетворила ходатайство следователя, избрав Половникову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. По версии следствия, летом 2017 года он получил взятку не менее 25 миллионов рублей. По неофициальной информации, деньги предназначались министру за непривлечение человека к уголовной ответственности.

Главу МВД Коми задержали 16 января по материалам ФСБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Половников не признал вину в совершении преступления.

Виктора Половникова назначили главой управления МВД по республике в 2015 году. С ноября 2011 года он занимал должность замначальника управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу. В советское время был награжден медалью «За отличную службу по охране общественного порядка».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Ariana Grande
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Замглавы Ярославля задержали за взятку
Задержан глава МВД Коми
Раскрыта сумма предполагаемой взятки главы МВД Коми
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0216 января

«Тела убитых закапывали экскаватором»

Эта банда 10 лет терроризировала Забайкалье. Ее жестоких лидеров казнили свои же киллеры
16:58Сегодня

Против министра здравоохранения Саратовской области возбудили уголовное дело

15:05Сегодня

Российский адвокат заподозрен в причастности к взяткам на 25 миллионов рублей

12:20Сегодня

Пойманная жена «бога Кузи» назвала обвинения клеветой

Силовые структуры00:0114 января

«Они рыли могилы для будущих жертв»

В 90-е эта банда держала в страхе все Забайкалье. Ее боссы первыми в России убили вора в законе
11:44Сегодня

После жалоб воспитанниц российского приюта на педагога завели дело

10:46Сегодня

Замглавы Ярославля задержали за взятку

10:18Сегодня

Сотрудники ФСБ задержали наркодилеров с торговой площадки Hydra в даркнете

Силовые структуры00:0110 января

«Мы тебя закопаем — не в карьере, так в тайге»

Российский город годами страдал от произвола полиции. Теперь его тайны выходят на свет
21:1416 января

В попытке разослать письма с ядом дипломатам обвинили пенсионеров МВД

18:2316 января

Бывший полковник СКР рассказал о компромате и вбросе дезинформации о взятках

17:3316 января

Жену «бога Кузи» задержали после трех лет в бегах

Россия
Бывший российский мэр-меценат упал и впал в кому
Иван Мельников, Михаил Мишустин и Вячеслав ВолодинМишустин назначен премьер-министром России
Чем новый глава правительства займется на своем посту
16-летняя россиянка покончила с собой после попытки выдать ее за 50-летнего
Медведев ушел в отставку вместе с правительством
Что нужно знать о грядущих изменениях в политической системе России?
Отец найденной в подвале 10-летней россиянки раскрыл свою версию событий
Владимир ПутинПутин нашел способ изменить жизнь миллионов семей в России
Государство раздаст миллиарды рублей. Кто их получит?
Наголо обривший шестилетнюю дочь россиянин объяснился
Все материалы
Мир
Россия ответила Польше на обвинение в переписывании истории
Кабус бен Саид Аль СаидАрабский чудотворец
Султан Омана сверг отца и променял роскошь на труд. За 50 лет он превратил колонию в богатую страну
США рассказали о планах удара по ядерным объектам Ирана
Африканские страсти
Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?
Немецкий спецназ пришел к племяннику Чеченского Геббельса
Китай, уходи!
На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
Выступление Хаменеи сравнили с речью Гитлера
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский отказался поддержать отставку премьер-министра
Алексей ГончарукПремьер-министр Украины ушел в отставку
Поводом стал скандал с прослушкой правительства
Украинский министр залез под стол в знак поддержки премьера
«Я выбью из тебя веру»
Ожоги, изнасилования и пытки. Как белорусская милиция безнаказанно истязает людей
Украина начнет глубинное минирование Азовского моря
Штурм президентского дворца в Сухуме 9 января 2020 года«Невозможно ничего сделать по закону»
В Абхазии снова свергли президента. Почему здесь так часто происходят революции?
СБУ начала расследовать дело о прослушке премьера
Все материалы
Экономика
Tesla построит завод рядом с немецким заповедником
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
Российский олигарх бросил вызов Финляндии из-за санкций США
Приоткрыть завесу
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
Монета со скандальным королем установила рекорд
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
«Северному потоку-2» решили помочь вопреки санкциям США
Все материалы
Силовые структуры
В попытке разослать письма с ядом дипломатам обвинили пенсионеров МВД
«Тела убитых закапывали экскаватором»
Эта банда 10 лет терроризировала Забайкалье. Ее жестоких лидеров казнили свои же киллеры
Бывший полковник СКР рассказал о компромате и вбросе дезинформации о взятках
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Жену «бога Кузи» задержали после трех лет в бегах
«Они рыли могилы для будущих жертв»
В 90-е эта банда держала в страхе все Забайкалье. Ее боссы первыми в России убили вора в законе
Испания решила немедленно выслать переправлявшего в Россию золото вора в законе
Все материалы
Наука и техника
В России нашли письмо немецкого солдата об ужасах войны
«Время паниковать»
 
Загадка исчезновения динозавров окончательно решена
«Предки славян кочевали по долинам рек»
Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?
Xiaomi выпустила клавиатуру для женщин
Будущее, которое мы заслужили
Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий
Раскрыта тайна возникновения жизни
Все материалы
Спорт
Владимир Кличко посчитал MMA «гораздо сложнее» бокса
«Я напуган до смерти. Но ради этого и выхожу в октагон»
Макгрегор против Серроне: где смотреть бой и на кого ставить
Украинский футболист лишился работы после отпуска в России
Ловушка для Особенного
На чем можно заработать в 23-м туре АПЛ
Защитники животных пристыдили «трусов» Макгрегора и Серроне
«Нас окружали наркотики и перестрелки»
Детство в трущобах Буэнос-Айреса, покорение Англии и титулы: история Карлоса Тевеса
Играющий в РПЛ немец рассказал о негативном восприятии России на родине
Все материалы
Культура
Чиновник процитировал Геббельса в официальной речи и объяснился
«Это как ситуация у нас в стране с новым премьер-министром»
Как Иван Вырыпаев делает революцию в русском театре
Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении МДМА
«Я всю жизнь чувствовал себя аутсайдером»
Венсан Кассель об уходе от образа мачо, протестах и «Особенных»
Умерла звезда сериала «Да, господин министр»
«Бьешь первым или лежишь с разбитым таблом»
Как обычный российский пацан вырос и привез в страну Rammstein, Motorhead и Metallica
Первую женщину-президента «Грэмми» уволили из-за переворота
Все материалы
Интернет и СМИ
«Руки-базуки» сразился с бывшим заключенным
«Расширить границы женского удовольствия»
Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
Порносайт предложил Меган Маркл работу
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Японка стала порноактрисой в 81 год и обрела счастье
«Кучка идиотов, которые начитались теории»
Откуда на Западе взялись поклонники Сталина и почему они мечтают о ГУЛАГе
В Госдуме назвали Водонаеву «вокзальной потаскухой» за слова о рожающем быдле
Все материалы
Ценности
В российской красной икре затруднились найти ДНК лососевых
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
Женщина потратила 60 тысяч рублей ради красивой внешности во время родов
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Популярная рэперша появилась в откровенном наряде и маске за тысячи долларов
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Пенсионер снялся в дерзких позах ради продажи джинсов и прославился
Все материалы
Путешествия
Российский турагент заменил поход в храм ликеро-водочным заводом и пошел под суд
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»
Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
Туристы умерли в 150 метрах друг от друга на месте крушения самолета
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
Российские пилоты перенервничали и едва избежали катастрофы
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Пассажир взломал табло аэропорта и поиграл в видеоигры
Все материалы
Из жизни
Из железобетонных труб вытащили шесть крупных питонов
«Быстрее уже невозможно»
В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
Семь человек погибли во время ритуала изгнания дьявола
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Храбрый пес защитил хозяина от плюющейся ядом кобры
Константин Кокоуров«Кто знает, куда меня может занести»
История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
Кенгуру пытался утопить преследовавшую его собаку и попал на видео
Все материалы
В Россию приедет новый семиместный кроссовер Cadillac
Хватает ли Audi A6 четырех цилиндров?
Знакомимся с самой бюджетной (пока что) модификацией бизнес-седана
О побеге экс-главы Renault-Nissan из-под домашнего ареста снимут фильм
Первый кроссовер Genesis в 30 фотофактах
Всё, что известно о корейском премиум-кроссовере Genesis GV80 на сегодняшний день
Обновленный Mitsubishi Pajero Sport приедет в Россию без дизеля
Самые продаваемые автомобили России за 2019 год
Топ-25 наиболее популярных моделей российского рынка за 12 месяцев
Chevrolet попросили возродить модель 15-летней давности
Все материалы
Дом
Мужчина построил в подарок жене дом-самолет
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Россиянка завела в квартире двадцать собак и запугала соседей
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Названы главные коммунальные проблемы россиян
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
В российском городе нашли детскую горку со съездом в дерево
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы