Следователь по особо важным делам попался ФСБ на взятке в четыре миллиона рублей

В Москве следователь по особо важным делам, лейтенант юстиции попался сотрудникам ФСБ на взятке в четыре миллиона рублей. Об этом, в четверг, 6 февраля, «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По словам Ивановой, следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу (СВАО) Москвы обвиняется по части шестой статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По данным следствия, взятка предназначалась за непривлечение к уголовной ответственности должностного лица в рамках уголовного дела, находящегося в производстве.

Как сообщил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, следователь сам явился в квартиру, которая находится в Ясном проезде, к взяткодателю, где и был задержан оперативниками ФСБ.

31 января сообщалось, что полковника МВД Евгения Кузина, заместителя начальника управления по раскрытию преступлений, вызвавших общественный резонанс, Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России, арестовали по обвинению в вымогательстве крупной взятки.

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