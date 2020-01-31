Полковник МВД попался на взятке в 25 миллионов рублей от вора в законе Мирона

Полковник МВД Евгений Кузин, заместитель начальника управления по раскрытию преступлений, вызвавших общественный резонанс Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России, задержан по подозрению во взятке в 25 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 31 января, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Кузин пытался получить взятку от вора в законе Дмитрия Чантурии, известного в криминальных кругах как Мирон. Криминальный авторитет хотел добиться прекращения в отношении него проверки по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Кузин обвиняется по статье о получении взятки.

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По той же статье обвиняется еще один фигурант дела Олег Огаев — заместитель руководителя отдела по борьбе с тяжкими имущественными преступлениями, совершенными в составе группы ГУУР МВД России.

При этом посредником между полицейскими и вором в законе выступал Игорь Фролов — бывший сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. По некоторым данным, Фролов работал на службу безопасности авторитета Мирона. Он обвиняется по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

В настоящее время меру пресечения троим фигурантам избирает Пресненский районный суд Москвы. Фролов уже арестован до 29 марта. Избрание меры пресечения остальным двум фигурантам отложено из-за поступившего сообщения о взрывном устройстве, заложенном в здании суда. Оно эвакуировано, после его обследования специалистами заседание будет продолжено.

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