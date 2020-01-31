СКР проверит связь советника бывшего генпрокурора с вором в законе Шакро Молодым

Следственный комитет России (СКР) решил провести дополнительную доследственную проверку в отношении бывших сотрудников правоохранительных органов, при помощи которых вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) захватил два московских казино. Об этом сообщает «Росбалт».

По данным издания, потерпевший — Карлен Азизбекян, бывший совладелец игорных заведений «Кристалл» и Golden Palas, — просит проверить возможные связи бывшего следователя по особо важным делам Генпрокуратуры России Николая Атмоньева с авторитетом, причастным к рейдерскому захвату двух казино.

Азизбекян указывает, что Атмоньев затребовал материалы об исчезновении юриста другого акционера казино — Владимира Духнова, а затем закрыл это дело с формулировкой «об отсутствии данных о событии преступления». Спустя 10 лет СКР признал незаконным это решение, также как и возбуждение уголовного дела против самого Азизбекяна.

До недавнего времени Атмоньев был советником генпрокурора Юрия Чайки.

«Росбалт» напоминает, что в 2015 году следователь столичного управления СКР Евменов признал, что дело против Азизбекяна — бывшего подполковника Минобороны, возглавлявшего службу безопасности казино, — было сфабриковано сотрудниками правоохранительных органов по заказу Шакро с целью захвата игорных заведений.

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Тогда же Евменов хотел возбудить по этим фактам дело по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), однако материалы затребовал замглавы московского управления СКР Денис Никандров, а затем передал их в подразделение СКР по Центральному округу столицы, которым в тот момент руководил Алексей Крамаренко. После этого материалы исчезли, и лишь в 2019 году в МВД признались, что документы «на Шакро» были утрачены «во время капитального ремонта здания отдела МВД по Таганскому району Москвы».

В 2000-х годах двое из пяти акционеров казино были убиты, после чего в здание «Кристалла» ворвались группа сотрудников РУБОП (управление по борьбе с организованной преступностью МВД), и контроль над казино перешел людям Шакро. Высокопоставленные офицеры этого подразделения, причастные к этой спецоперации, умерли.

В настоящее время в Мосгорсуде идет процесс над бывшими сотрудниками СКР, обвиняемыми в получении взятки за освобождение из СИЗО авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец), подручного Шакро Молодого. Среди фигурантов находится Крамаренко. Никандров уже освободился из колонии после отбытия наказания по этому эпизоду.

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