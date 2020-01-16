Бывший полковник СКР рассказал о компромате и вбросе дезинформации о взятках

Бывший начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Михаил Максименко, лишенный звания полковника, рассказал о планах по сбору компромата и вбросе дезинформации о взятках против оппонента. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Максименко дал показания на процессе в Мосгорсуде по уголовному делу о взятке в один миллион долларов за освобождение подручного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) — Андрея Кочуйкова (Итальянец). Сам Максименко является одним из фигурантов этого дела.

По версии следствия, Максименко мог объединиться с другим обвиняемым по делу — Алексеем Крамаренко, занимавшим пост главы управления СКР по Центральному округу Москвы, — для получения взятки и ее последующего дележа. Однако бывший полковник опроверг эту версию и признался в неприязни к Крамаренко, которого считал надменным и хитрым. К тому же он подозревал коллегу в связях с ФСБ, поэтому относился к нему с настороженностью и подозрением, отметил Максименко.

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«У меня в 2016 году вообще были мысли инициировать в отношении него [Крамаренко] служебную проверку, собрать какой-нибудь компромат и использовать его для его увольнения», — сказал он.

«Так, я распространял дезинформацию в отношении Крамаренко: сообщал, что у него в собственности очень много недвижимости, ему не хватает денег на налоги, и он всегда рад их заработать. В реальности я ничего об этом не знаю и никогда не интересовался. Я просто выискивал предлоги для проверки Крамаренко», — признался Максименко.

Он заявил, что не совершал преступления, в котором его обвиняют. Бывший полковник также убежден в невиновности другого фигуранта дела — бывшего начальника московского управления СКР генерал-майора Александра Дрыманова. «Я уверен, что никаких денег он не брал. Знаю его как крайне порядочного и честного человека, настоящего профессионала в следствии. У меня никогда не было насчет него ни малейшего слуха о его коррупции».

Максименко считает, что «ложное и надуманное» обвинение нужно ФСБ, чтобы подорвать авторитет СКР.

По второму эпизоду Дрыманова обвиняют в получении от своего бывшего заместителя Дениса Никандрова 9,8 тысячи евро за покровительство. Дрыманов свою вину отрицает.

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