Стало известно о попытках суицида генерала СК в СИЗО

Стало известно о попытках суицида в СИЗО генерал-майора Следственного комитета России (СКР), бывшего заместителя экс-руководителя главного управления СКР по Москве Дениса Никандрова. Об этом в среду, 29 января, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из обвиняемых по делу бывшего главы СКР по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко.

Выступая в Мосгорсуде, где проходит слушание по делу о коррупции, Крамаренко рассказал, что попытки покончить с собой у Никандрова были из-за давления на него следствия. Он добавил, что генерал-майор не испытывал угрызений совести из-за того, что дал показания на своего бывшего руководителя Александра Дрыманова, оправдывая это тем, что его все бросили.

Никандров был осужден в августе 2018 года за получение взятки от представителей криминального сообщества за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца) — приближенного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). Вместе с ним по этому делу были осуждены бывший замначальника УСБ СКР Александр Ламонов (получил пять лет колонии) и бывший руководитель УСБ СКР Михаил Максименко (получил 13 лет).

Всего по делу о взятках в СКР проходили 14 фигурантов, в том числе бывший руководитель главка Александр Дрыманов.

24 мая 2019 года суд Нижнего Тагила освободил Никандрова.

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