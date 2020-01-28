Вор в законе Алхас Гудаутский переедет в СИЗО из «Владимирского централа»

Вор в законе Алхас Агрба, известный в криминальных кругах, как Алхас Гудаутский, стал фигурантом уголовного дела по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным агентства, 48-летний авторитет в настоящий момент отбывает наказание в тюрьме «Владимирский централ» и вскоре должен выйти на свободу. Однако из-за нового уголовного дела Агрба, по всей видимости, отправится в СИЗО сразу после освобождения из тюрьмы. По статье 210.1 УК РФ ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

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27 января сообщалось, что вор в законе Муса Мальсагов (Муса Ингуш) стал фигурантом уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии; 48-летний криминальный авторитет отправлен в СИЗО.

Операцию по задержанию Мальсагова накануне провели в Назрани сотрудники Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России вместе с коллегами из МВД Ингушетии. В отношении авторитета также возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков в крупном размере: при обыске у него дома оперативники обнаружили 10 граммов вещества A-PVP.

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