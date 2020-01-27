Последнего оставшегося на свободе вора в законе Ингушетии отправили за решетку

Вор в законе Муса Мальсагов, известный в криминальных кругах как Муса Ингуш, стал фигурантом уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии; 48-летний криминальный авторитет отправлен в СИЗО. Об этом сообщает агентство «Прайм Крайм».

Операцию по задержанию Мальсагова накануне провели в Назрани сотрудники Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России вместе с коллегами из МВД Ингушетии. В отношении авторитета также возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков в крупном размере: при обыске у него дома оперативники обнаружили 10 граммов вещества A-PVP.

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По данным агентства, Мальсагов — уроженец Назрани — был последним вором в законе из Ингушетии, остававшимся на свободе. В августе 2012 года судимый за хранение оружия и незаконный оборот наркотиков авторитет был коронован по рекомендации вора в законе Виктора Рыженкова (Петрович Казахстанский).

Двое других воров в законе Ингушетии — 46-летний Ахмед Евлоев (Сутулый) и 29-летний Хамзат Аушев (Хамзат Ингуш). Первый в настоящее время находится в одном из подмосковных СИЗО, где ожидает приговор по двум эпизодам хранения наркотиков. Аушев — один из самых молодых воров в законе России — отбывает длительное наказание за разбой и дезорганизацию деятельности тюрьмы «Владимирский централ».

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