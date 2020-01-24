Банкира Деда Хасана задержали в Москве

В Москве задержали двоих действующих лиц группировки вора в законе Аслана Усояна, известного как Деда Хасана. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Как отмечается, задержаны Александр Кутуков и Александр Плющенко, последний был банкиром Хасана. По версии следствия, оба участвовали в хищении средств вкладчиков банков, банкротстве предприятий и выводе активов. Несговорчивых бизнесменов запугивали — присылали им надгробия с их именами.

Полученные деньги Плющенко переводил через свой Айви Банк, который впоследствии стал банкротом.

Плющенко и Кутуков подозреваются в мошенничестве на 200 миллионов рублей, однако их дело может быть переквалифицировано на другую статью — «Организацию преступного сообщества». В правоохранительных органах отметили, что это задержание может быть не последним в рамках дела ОПГ Усояна.

В октябре прошлого года сообщалось, что Следственный комитет приблизился к раскрытию убийства Деда Хасана. Следствие примеряет на роль заказчика вора в законе Мераба Джангвеладзе (Мераба Сухумскиого), который считался злейшим врагом Усояна.

Аслан Усоян был убит в январе 2013 года в центре Москвы. Влияние Хасана распространялось на криминальный мир постсоветского пространства и части Западной Европы. По некоторым данным, он являлся лидером кавказских преступных группировок и одним из самых влиятельных криминальных лидеров и воров в законе России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru