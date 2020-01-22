Приговоренный к смерти вор в законе Отари Краснодарский пустился в бега

Против вора в законе Отари Бойцова, известного в криминальных кругах как Отари Краснодарский, возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). 39-летний авторитет пустился в бега и объявлен в федеральный розыск, сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

По данным агентства, Бойцов был коронован сухумским воровским кланом за то, что в марте 2013 года устроил расправу над 39-летним вором в законе Георгием Акоевым (Гия Свердловский) — внучатым племянником лидера преступного мира России Аслана Усояна (Дед Хасан), убитого в январе того же года.

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Бойцов избил Акоева, отбывая 19-летний срок за бандитизм и разбой в мурмашинской исправительной колонии №16. За этот поступок Бойцова и двоих других участников избиения представители клана Аслана Усояна заочно приговорили к смертной казни как лиц, сознательно идущих против воровских понятий.

Однако приговор так и не был приведен в исполнение: позиции сторонников покойного Усояна ослабли, а сухумский клан, напротив, усилился. Тем временем Бойцова в январе 2018 года Кольский суд освободил от наказания и выпустил на свободу по состоянию здоровья на девять лет раньше назначенного срока. После этого Бойцов должен был находиться под административным надзором, но уклонился от него, из-за чего авторитета объявили в федеральный розыск.

20 января в сети появилось видео задержания членов группировки вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах как Тахи. Сам Тахи был задержан в Москве, 10 участников его группировки — в Забайкальском крае в 2015 году.

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