Задержание спецназом группировки вора в законе Тахи попало на видео

Задержание членов группировки вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах как Тахи, попало на видео. Видео в понедельник, 20 января, «Ленте.ру» предоставили в МВД России.
На кадрах оперативной съемки видно, как бойцы спецназа укладывают задержанных на пол и заковывают их в наручники. Правоохранительные органы провели эту операцию в 2015 году. Сам Тахи был задержан в Москве, десять участников его группировки — в Забайкальском крае.
По данным МВД, на протяжении нескольких лет в 2000-х годах под руководством Углавы в Забайкалье совершались вымогательства, грабежи, разбойные нападения, а также кражи в особо крупном размере. Отмечается, что уголовное дело группировки состоит почти из 200 томов, потерпевшими по нему признаны порядка 170 человек.